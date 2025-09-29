横浜FMのDF松原健、左ひざ内側半月板損傷で手術…全治6カ月の見込み

横浜F・マリノスは29日、DF松原健の負傷について発表した。



発表によると、8月30日に行われた2025明治安田J1リーグ第28節のヴィッセル神戸戦で負傷した松原は、左ひざ内側半月板損傷と診断されたという。その後、経過観察を続けていたなか、9月26日に神奈川県内の病院にて手術を行ったことを明らかにし、全治は6カ月の見込みであることを伝えている。



現在32歳の松原は2017年から横浜FMでプレー。今シーズンはここまでJ1リーグで21試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合に出場していた。