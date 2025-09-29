【ミスド】台湾屋台グルメが味わえる麺3種を発売 - 炕肉飯・鹹豆漿・水餃子をイメージ
ダスキンが運営するミスタードーナツは10月1日、「ミスドゴハン」シリーズの飲茶3種をミスタードーナツ飲茶取り扱いショップで発売する。
「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」(いずれも693円)
今回発売される季節限定の飲茶は「台湾風やわらか煮豚麺」、「台湾風もちもち水餃子麺」、「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」(いずれも693円)の3種。同社の飲茶の看板メニューである「汁そば」で使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、気軽に台湾屋台グルメを味わえる商品となっている。
台湾風やわらか煮豚麺は、台湾の郷土料理「炕肉飯(コンローハン)」の甘辛く煮込んだ煮豚と、半熟風玉子を細麺の上にトッピングした一品。
「台湾風やわらか煮豚麺」(693円)
台湾で親しまれている水餃子をトッピングした「台湾風もちもち水餃子麺」は、厚みのある皮がもちもちでつるんとした食感の水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが特長。
「台湾風もちもち水餃子麺」(693円)
台湾の定番料理「鹹豆漿(シェントウジャン)」をイメージした台湾風ピリ辛豆乳野菜麺は、昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいで、えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げた。
「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」(693円)
