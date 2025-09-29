TULLY’S COFFEEから「炭酸コーヒー」の新作! フルーティーなサングリア仕立て
伊藤園は10月6日、サングリア仕立てのフルーティーな大人の炭酸コーヒー「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」(希望小売価格226円)を全国で発売する。
「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」(希望小売価格226円)
同商品は、サングリアに着想を得た、エスプレッソのほろ苦い余韻とピーチやレモンのフルーティーさを楽しめる有糖のコーヒー入り炭酸飲料。エスプレッソの豊かな風味にトニックウォーターの甘い刺激をアクセントに加えた、フルーティーでさっぱりとした味わいで、仕事や家事の合間などリフレッシュしたいときにも適した商品となっている。
