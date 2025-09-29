11時の日経平均は340円安の4万5014円、ファストリが47.81円押し下げ 11時の日経平均は340円安の4万5014円、ファストリが47.81円押し下げ

29日11時現在の日経平均株価は前週末比340.95円（-0.75％）安の4万5014.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は154、値下がりは1432、変わらずは24と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は47.81円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が23.1円、リクルート <6098>が20.97円、トヨタ <7203>が14.43円、ホンダ <7267>が13.07円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を143.16円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が13.17円、エムスリー <2413>が12.44円、ソニーＦＧ <8729>が9.23円、レーザーテク <6920>が6.15円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、海運、輸送用機器、銀行、石油・石炭、その他金融と並ぶ。



※11時0分1秒時点



株探ニュース

