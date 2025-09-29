Image: 株式会社ワイエス

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

国内革製造の約70％を占めるという兵庫県たつの市。この土地で生まれた素材を使用した「本革ショルダー」は、簡易ロック機構を持ったドイツホックに特長があるアイテム。

革の製造からデザイン、製品化まで一貫して自社で手がけているファクトリーブランド「cambiare」発のショルダーバッグで、革へのこだわり、デザインへのこだわり、価格へのこだわりに要注目のハイクオリティな一品です。

シンプルながら優れた防犯機能

Image: 株式会社ワイエス

「本革ショルダー」最大の特長は、オープンカーの幌（ほろ）などに使用されている高品質なドイツホック「HAPPICH社製セーフティーロック」の採用にあります。

Image: 株式会社ワイエス

一見しただけでは開け方が分からない構造のため、スリ対策に有効なドイツホックは扱い方さえ知っていれば開け方は実にシンプル。混雑した車内や海外旅行でも安心感のある仕様となっています。

Image: 株式会社ワイエス

やや古風でメタリックなドイツホックのデザインは、シンプルで存在感のある本革にフィット。バッグ全体の印象を格上げしてくれています。

盗難対策+便利ポケット+撥水+iPadがちょうど入る絶妙サイズ｜本革ショルダー 21,681円 【数量限定 27％OFF】本革ショルダー 1点 商品をチェックする

絶妙なサイズ感と充実した機能性

Image: 株式会社ワイエス

まるで専用品のようにiPad（11インチ）がピッタリ収まる設計は、本格的なモバイルワークまで対応可能なもの。お出かけ先でゆったり動画を見たい時にも活躍してくれるでしょう。

Image: 株式会社ワイエス

収納面では、貴重品をしまっておけるファスナーポケットや、スマホなどひんぱんに取り出す物を入れておける背面ポケット、小物の整理に便利な内ポケットと、「本革ショルダー」は実用性十分な仕様。

Image: 株式会社ワイエス

はっ水加工も施されているので、突然の雨でも安心感があります。

Image: 株式会社ワイエス

本革でありながら、厚み2ミリの革を1.3ミリまで薄く漉き加工することで、500gを切る軽量化も実現。長時間の使用でも負担にならないというところも、見逃せないポイントとなっています。

カスタマイズ可能なカラー展開

Image: 株式会社ワイエス

「本革ショルダー」のカラー展開はブラック、ブラウン、キャメル、グリーン、ネイビーの5色から、裏地はブラック、グレー、ベージュ、ワインの4色から自由に選択可能。ファクトリーブランドだから可能なセミオーダーシステムにより、自分だけのオリジナル仕様に仕上げることができます。

エイジングを楽しめる本革なので、長く使うことでさらに味わい深くシックに変化していくところも、その価値を高めてくれるでしょう。

Image: 株式会社ワイエス

食肉用動物の皮を有効活用して作られるため、サステナブルな製品でもある「本革ショルダー」は、特別な販売予約受付が終了間近となっています。

オトクに入手できるチャンスを逃さないように、お早めのチェックをお忘れなく！

盗難対策+便利ポケット+撥水+iPadがちょうど入る絶妙サイズ｜本革ショルダー 21,681円 【数量限定 27％OFF】本革ショルダー 1点 商品をチェックする

>> 盗難対策+便利ポケット+撥水+iPadがちょうど入る絶妙サイズ｜本革ショルダー

Image: 株式会社ワイエス

Source: CoSTORY