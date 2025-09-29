◇ア・リーグ レッドソックス4―3タイガース（2025年9月28日 ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのタイガース戦に「3番・DH」で先発出場。初回に4号先制ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。

吉田は初回2死の第1打席で相手先発・パダックのチェンジアップを捉え、右翼ポール際に4試合ぶりとなる4号先制ソロを放った。

チームは1―3の4回にハミルトンの2ラン、デュランの適時打で3点を奪って、4―3と逆転に成功。敗れれば地区優勝を逃すタイガースの反撃を振り切って、1点リードを死守し競り勝った。

吉田は最終2カードで24打数9安打、2本塁打、4打点と調子を上げてレギュラーシーズンを終えた。今季成績は55試合で打率・266、4本塁打、26打点。

レッドソックスは4年ぶりのプレーオフ進出をすでに決めており、30日（日本時間10月1日）からヤンキースとのワイルドカードしりーず（3試合制）を行う。メジャー3年目の吉田にとって初のポストシーズンへ弾みを付ける一戦となった。