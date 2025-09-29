韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ジャンジアハオ（23歳）とジョウアンシン（18歳）が2人揃ってデビューを決め、視聴者の感動を呼んだ。

【映像】揃ってデビューを叶えたビジュ最強練習生2人

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

ついに念願のデビュー！お互いを熱く祝福

ジアハオとアンシンは同じ事務所に所属し、ともに2024年に行われたサバイバルオーディション『MAKEMATE1』に参加。ジアハオは番組中にリーダーを務めて練習生を率い、ファイナル直前では1位に位置するなど活躍していた。しかし残念ながら、2人ともデビューは叶わなかった。

最初のテストステージで一緒にパフォーマンス

夢をつかむために再度挑戦した『BOYS II PLANET』で、ジアハオとアンシンはPLANET C最初のスターレベルテストにて一緒にパフォーマンスを披露。高いスキルを発揮して、2人ともオールスターに選ばれた。その後、アンシンはシグナルソング「HOLA SOLAR」のセンターに抜擢され、常に2位をキープするなどデビューの可能性が高いと見られていたが、ジアハオは中盤まで順位が停滞。しかしステージを重ねるごとに視聴者の目を惹きつけ、ファイナル直前では5位まで順位をジャンプアップさせた。

固い絆で結ばれ、ずっとお互いを支え合ってきた2人。「Chains」では同じチームで完成度の高いステージを作り上げ、ファイナルの舞台では、それぞれのチームでキリングパートを務めるまでに人気と実力を高め続けた。

共にデビューを勝ち取り熱いハグ「ハオシンは永遠」

ジアハオは勢いを止めることなくファイナルでも5位をキープして、見事デビューグループ・ALPHA DRIVE ONEのメンバー入り。ジアハオの名前が呼ばれると、崩れ落ちた彼をアンシンは笑顔と熱いハグで祝福する。「これから皆さんが辛い思いをしないように、僕はもっと頑張りたいと思います」と喜びを噛み締めスピーチをするジアハオを、アンシンは目を潤ませて見つめていた。

またアンシンも、2位をキープしてデビューの夢を叶えた。アンシンは家族への感謝を伝え、「ALPHA DRIVE ONE、レッツゴー！」と愛らしくスピーチを締め括ってから、デビューメンバーが座る階段を駆け上がっていく。その先に待っていたジアハオと熱くハグし、共にデビューの夢を掴み取ったことを噛み締めた。

視聴者からは「一緒にデビューする夢を叶えてくれてありがとう」「ハオシンは永遠」「兄弟すぎるかわいい」「夢みたい」「やっとだね」「一緒にデビューできてよかった！」「涙とまらない」「2人が離れ離れにならなくてよかった」と、感動の声が多く寄せられた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）