ガールズグループILLIT（アイリット）MINJU（ミンジュ）が28日、ソウル郊外の仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開かれたゲーム大会「2025リーグ・オブ・レジェンド・チャンピオンズ・コリア（LCK）」決勝戦で華麗なオープニングを飾った。リーグ・オブ・レジェンド（LoL）2025シーズン1〜2シネマティック主題歌パフォーマンスを披露した。韓国メディアが報じた。

韓国通信社のニュース1は29日「LCKはグローバル人気ゲームLoLの韓国公式Eスポーツリーグで、世界的に権威のあるEスポーツ大会の1つ。LCK決勝戦は、毎年約400万人の全世界ファンがオンラインで視聴するほど高い人気を誇る。MINJUはこの日、唯一のオープニングアーティストとして出演し、一層高まったグローバル地位と関心を実感させた」と報じた。

また「普段、LoLの熱烈なファンとして知られているMINJUがサプライズ登場すると、アリーナを埋め尽くした1万以上のファンから歓声が起きた。LoLチャンピオン（ゲーム内のキャラクター）のカタリナに変身し、両手に刀を持って戦場に出る導入部で一気に視線をとりこにした。続いて、主題歌の雄大なサウンドに合わせてパワフルなパフォーマンスを披露し、決勝戦にふさわしい圧倒的な場面を完成した」と伝えた。