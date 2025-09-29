最終戦の55号で自己記録もドジャース球団記録も更新

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXに、大谷が積み上げた数々の記録を紹介。自身を超えていく大谷の凄さがあらわとなっている。

大谷は7回2死走者なしで打席に入ると、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にはじき返した。打球は場内のどよめきの中、中堅フェンスを越える55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発に笑顔も見せた。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。

ラングス記者の投稿によると、大谷は「1番打者として出場して放ったシーズン本塁打数」を51本とし、2位の2023年のロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス＝41本）に10本差をつけてメジャー史上1位になった。3位は同じく2023年のベッツで39本だ。

また「複数試合に先発登板した選手が放ったシーズン本塁打ランキング」には大谷しかおらず、トップは今季の大谷の55本。以下2021年の46本、2023年の44本、2022年の34本と並ぶ。

「投手として50個以上の奪三振を記録した選手のシーズン本塁打ランキング」も大谷だけ。トップは今年の大谷で55本、以下21年の46本、23年の44本、22年の34本、18年の22本と並んでいる。

さらに「ドジャース選手のシーズン本塁打記録」では昨季の自分を上回り、球団記録を更新した。2位は昨年の大谷で54本、3位は2001年のショーン・グリーンで49本。

上記の4つに加えて紹介されたのが、「新天地での最初の2年間で放った本塁打ランキング」。今季と昨季の合計で109本とした。これは2001-02年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）の109本に並び、1920-21年のベーブ・ルース（ヤンキース）の113本にも迫る数字だった。



（THE ANSWER編集部）