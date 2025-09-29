中谷潤人がトークショーを実施

ボクシングの中谷潤人（M.T）が28日、都内で「WBC・IBF2団体統一記念プレミアムトークショー」を行った。試合では見られない素顔をのぞかせ、集まったファン約200人とのひと時を楽しんだ。

世界王者がリング上とは異なる表情で会場を沸かせた。中谷は2本のベルトを肩にかけて登場。ファンの間を笑顔で通り抜け、ステージに上がった。

イベントでは、6月に行われた西田凌佑（六島）との世界王座統一戦を回想。ファンも激闘を振り返りながら、中谷の当時の心境などを真剣なまなざしで聞いた。ファンからの質問コーナーでは、中谷がボクシングを習う子どもの母親の相談に真剣に耳を傾けるなど、交流を深めた。

Tシャツや帽子、ポスターなどのプレゼント企画も行われ、1時間半程のトークショーは終了。中谷は約200人とハイタッチを交わし、終始にこやかな表情で応えた。イベントを終えて、取材に応じ「活気が溢れていてすごくエネルギーになりました。生でファンの方とお会いして声を聞くというのは、なかなかない機会ですので、すごくうれしい」と感謝した。

今月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。次戦は12月27日にサウジアラビアでスーパーバンタム級転向初戦として、WBC世界同級8位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦を予定している。「ファンの方のリアルな声を自分のパワーに変えて、パフォーマンスに繋げていきたい」と意気込んだ。

これまで31勝（24KO）と無敗の戦績を誇る中谷。サウジ戦を乗り越えた先には、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との決戦が計画されている。ファンからのエールを受け取り「信じてついてきてくれる方が増えているのを感じます。その気持ちがあるから僕自身も頑張れる。今日、目で見させていただいた皆さん以外にも届けられるようなファイトをしていきたい」と力を込めた。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）