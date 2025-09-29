【しまむら】楽ちんなのにキレイ見え♡「優秀トップス」

ようやく暑さが落ち着いた今、装いも少しずつ秋モードへ。とはいえ日中は気温の高い日もあり、体温調節しやすい半袖トップスがしばらく重宝しそうです。これから買い足すなら、プチプラアイテムを頼るのが正解かも。そこで今回は【しまむら】の大人ライン、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リンアンドレッド）】から、楽ちんさと綺麗見えの両方をかなえてくれそうなトップスをご紹介します。

ボーダーで大人のマリンスタイルに

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）

爽やかなボーダー柄のプルオーバーは接触冷感機能付きの頼れるアイテム。シンプルなデザインながらシルエットが美しく、品のある大人のカジュアルスタイルに仕上げてくれそう。SEASON REASON by Lin.&Redの公式Instagramでも「楽ちんな着心地だけど、綺麗見えが叶うアイテム」と紹介されており、デイリーにも旅行にも活躍が期待できます。

透け感ドットが涼しげ

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

大きなドット柄が印象的なトップスは、一枚でぐっとおしゃれな雰囲気に。白のワントーンで派手になりすぎず、程よくガーリーなムードを添えてくれます。ゆったりとした袖で腕周りをさりげなくカバーしてくれるのもうれしいポイント。透け感が涼しげで、残暑の季節も軽やかに過ごせそうなアイテムです。

鮮やかなトマトカラーで華やぎを

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）

鮮やかなトマトカラーのペプラムブラウス。綿素材のナチュラルな風合いで、彩度の高い色もやわらかな印象に見せられそうです。胸元のピンタックや胸下の細かなギャザーに加え、さりげなく前後差のある着丈など、シャレ見えが狙えるディテールも見逃せません。

つけ襟で楽しむ着こなし

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

取り外し可能なレースのつけ襟がセットになったプルオーバー。コーデ組みに悩んだ時でも、これ一枚でサマになるのが魅力です。前身ごろがやや短めになっている前後差のあるデザインで、さりげないスタイルアップも見込めるかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin. & Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu