オールスター感謝祭で賞金100万円ゲットしたら…ヒコロヒーが使い道を“宣言”

タレントのヒコロヒー（35歳）が、9月24日に公開された「オールスター感謝祭」（TBS系）公式SNSの動画で、優勝賞金100万円を獲得したら「（島崎）和歌子さんに大酒を振る舞いたい」と語った。



ヒコロヒーが「オールスター感謝祭」に参加することになり、前回86人中46位という良くもなく悪くもない順位に終わった身でありながら、「もし優勝したら、100万円頂けるということで、MCの（島崎）和歌子さんに、普段からお世話になっているので大酒を振る舞いたい」と宣言。



また、事務所の先輩である森脇健児について、ヒコロヒーは「ここしかたぶん、見せどころがない。赤坂5丁目ミニマラソンでやるのが、森脇さんの今、唯一の露出」と話して森脇共々応援してほしいと語った。