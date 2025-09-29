◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル、１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）

近走は結果が出ていないレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）だが、決して力負けではなく悲観することはないだろう。前走のしらさぎＳは、初めてのマイル戦ではあったが、一番の敗因は本来の調子になかったことが挙げられるだろう。田中博調教師は「前走は初めて栗東に滞在しましたが、この馬にしてはずいぶんと前進気勢が足りていなかった。この馬らしさがなかったです」と振り返っている。

前走後は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で立て直し、９月３日に帰厩してからじっくりと乗り込んできた。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、６ハロン８０秒０―１１秒４の馬なりで僚馬に楽に半馬身先着して、前向きさが感じられた。指揮官も「そういう意味では好走している時のレーベンスティールの良さがある反面、（前進気勢の強さなど）難しさも見られる感じですね」と、課題を口にしながら復調の兆しもつかんでいる。

同じ舞台で行われた２４年のエプソムＣを制するなど、東京では【２・１・０・１】とコース適性も高い。様々な舞台条件が好転する今回は、間違いなく狙いどころとみる。（坂本 達洋）