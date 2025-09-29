ミスターチーズケーキ「アソート スリーキューブ パンプキン」

JR東京駅構内のエキナカ施設・グランスタ東京の各ショップでは、秋にちなんだシーズン限定商品が続々と登場しています。

中でもスイーツは、あまりの充実ぶりにどれを選べばいいのか頭を悩ます人が続出している模様。いや本当に誇張なしで、選択肢が無限に感じられるほど多種多彩なんですよね……。

ということで今回は、オススメの秋シーズン限定新作スイーツ6品をピックアップしました。今の時期だけ味わえる極上の甘味で、秋のひと時を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。

船橋屋こよみ「かぼちゃくず餅プリン」

お店の一番人気スイーツが秋限定フレーバーで登場。1個 530円

老舗くず餅店『船橋屋』の姉妹ブランド『船橋屋こよみ』で販売中の「かぼちゃくず餅プリン」は、お店で不動の人気を誇る「くず餅プリン」の秋限定フレーバー。

450日かけて熟成・発酵させた小麦澱粉を使ったプリン生地に、甘さ控えめのかぼちゃペーストが練り込まれています。上層にはこし餡と黒蜜のゼリーを重ね、濃厚ながらも上品な和を感じさせる仕上がり。今の時期にしか体感できない希少な一品は、ギフトだけでなく自分へのご褒美スイーツにも最適です。

●DATA

出店場所：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年9月2日（火）～10月31日（金）

ナウ オン チーズ「チーズケーキ ナウ ショコラ」

グランスタ東京店限定スイーツはダークチョコレートとチーズの組み合わせ。6個入 1490円

都内の主要駅に5店舗を構えるチーズスイーツ専門店『Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）』より発売中の「チーズ ケーキ ナウ ショコラ」は、グランスタ東京店限定の新作メニュー。

カマンベールとチェダーチーズ、ガーナ産ダークチョコレートをブレンドした生地をしっとりと焼き上げ、天面にゴーダとチェダーの2種類のチーズを合わせたチョコレートを流し込んだ、チーズとチョコレート尽くしの一品です。

3種類のチーズが織り成すマイルドさとコク深さ、濃厚なチョコレートの味わいが一体となった味わいを楽しんで。

●DATA

出店場所：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年9月1日（月）～

メゾンカカオ「アロマ生チョコレート MARRON」

栗とチョコの旨味がたまらない！ 16粒入 3240円

鎌倉発祥の生チョコレートブランド『MAISON CACAO（メゾンカカオ）』の新作スイーツ「アロマ生チョコレート MARRON」は、熊本県山鹿市の市原農園で育った一級品の和栗を使用。

ほのかなキャラメルやローストナッツのニュアンスを持つオリジナルミルクチョコレートと合わせ、繊細でほっこりと優しい味わいに仕上げられています。口に含むとふわりと広がる和栗とチョコレートの香り、なめらかで上質な口溶けは、チョコレート好きでなくともメロメロにされてしまうこと間違いなし！

●DATA

出店場所：B1 スクエア ゼロエリア

販売期間：2025年9月1日（月）～ ※なくなり次第販売終了

ダンデライオン・チョコレート「ブラウニーバイトフライト」

シングルオリジンのカカオを使った上質なブラウニー。9個入 3800円

単一の生産地・生産農場で収穫されたシングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみで作った上質なチョコレートが高い支持を獲得している『DANDELION CHOCOLATE（ダンデライオン・チョコレート）』が、11月30日までの期間限定で『グランスタ東京』にてポップアップストアを出店しています。

定番の「ガトーショコラ」や「ニブトフィーチョコレート」と並んで注目しておきたいのが「ブラウニーバイトフライト」。同ブランドが運営しているカフェで提供している人気のブラウニーを、新たに個包装・9個入パッケージのスタイルで販売。

シングルオリジン・チョコレートの魅力を最大限に引き出した3種のブラウニーを食べ比べできる嬉しいセットで、産地の異なるカカオの多彩な個性を存分に楽しんでみては？

●DATA

出店場所：B1 銀の鈴エリア

販売（出店）期間：2025年9月2日（火）～11月30日（日）

ミスターチーズケーキ「アソート スリーキューブ パンプキン」

かぼちゃを使った3種のケーキを食べ比べできます。3個入 4536円

チーズケーキをメインに多彩なスイーツメニューを販売している『Mr.CHEESE CAKE（ミスターチーズケーキ）』が送る注目の新作は、かぼちゃを使用したキューブ型ケーキの食べ比べを楽しめるアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 3-Cube Pumpkin（アソート スリーキューブ パンプキン）」です。

ヘーゼルナッツと白トリュフの香りを合わせた新作ケーキ「パンプキン ヘーゼルナッツ ホワイト トリュフ」、焦がしバターやバニラ、紅茶の香りを合わせた「パンプキン バタースコッチ」、シナモンやカルダモン、クローブを合わせたスパイシーな「チャイティー パンプキン」。これら3種のキューブ型チーズケーキをオリジナルのボックスにパッケージ。

半分にカットしたケーキを半～全解凍にしてから電子レンジで軽く温めることで、よりこっくりとしたかぼちゃのテイストを味わうことができますよ。

●DATA

出店場所：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年9月7日（日）～ ※期間限定・各日の在庫がなくなり次第販売終了

フェアリーケーキフェア「Trick Miracle Cat Cookie Tin」

ハロウィンを盛り上げるかわいいクッキー缶。1缶 2800円

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）」の新作スイーツは、ハロウィンシーズン限定のネコクッキー缶「Trick Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”トリックネコクッキー缶）」。

同店の人気商品「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」をハロウィン仕様にアレンジし、発酵バターをたっぷり使った厚焼きクッキー5種類と、ハロウィンにちなんだ三日月形のレモンアイシングクッキーの計6種類・計15枚を個包装。ハロウィンカラーのパンプキンオレンジ＆猫のイラストで飾ったクッキー缶にパッケージしています。

トリック・オア・トリート用のお菓子配りにはもちろん、缶もそのまま「お菓子をもらうミニバケツ」として活用できるなど、子どもたちと一緒にハロウィンシーズンを楽しめる仕様となっています。

●DATA

出店場所：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金） ※なくなり次第販売終了