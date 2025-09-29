¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×½é½Ð±é¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡¡¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ë¡ÖÅÞÆâ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¿Ø±Ä¤Î¡È¥¹¥Æ¥ÞÅê¹Æ¡ÉÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÍ×Ë¾¡£¡ÖÁíºÛ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡×¤ä¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤¤»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ°ìÈé¤à¤±¤¿¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ËÒÅç»á¤Ï¹ÊóÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ã«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢»ÄÇ°¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÀ¯¼£²È¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¡¢¿®Íê¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤ÈÀ¯¼£²È¤Î´Ö¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¿®Íê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤·¤«¤âÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤È¤Þ¤¿ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤Þ¤¢Âç¤·¤¿ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£