SEVENTEEN、韓食ブランド「bibigo」とのコラボポップアップイベント開催 東京・新橋で期間限定
13人組グループ・SEVENTEENがグローバルアンバサダーを務める、韓食ブランド「bibigo」のコラボレーションポップアップイベント『bibigo|SEVENTEEN MARKET』が、10月2日から12月24日まで東京・新橋の複合型ショップ「bibigo Market」で開催される。
【写真】『bibigo｜SEVENTEEN』スナップフォト
同イベントは、一緒に空間を創り上げることができる体験型のイベントとなる。7つのゾーンをめぐりながら、撮って、食べて、集めて、楽しめるスペシャルな空間が広がっている。
メンバーの写真が入った商品模型と写真を撮れるフォトスポットや、来場者が“ハート型メッセージフラワー（メッセージカード）”を壁に貼り付けて作る「ハートの空間」など、ひとつひとつのゾーンに来場者の気持ちを込めることができ、訪れるたびに少しずつ完成していく推し活にぴったりなスポットとなる。
また、「bibigo」の人気商品「王マンドゥ」シリーズや「キンパ」シリーズなどの商品を楽しめるイートインゾーンのほか、11月に発売となるSEVENTEENコラボ新商品のパッケージをひと足早くお披露目するゾーンも用意。来場者だけが見ることができる新商品のラインアップが並ぶ。
【写真】『bibigo｜SEVENTEEN』スナップフォト
同イベントは、一緒に空間を創り上げることができる体験型のイベントとなる。7つのゾーンをめぐりながら、撮って、食べて、集めて、楽しめるスペシャルな空間が広がっている。
また、「bibigo」の人気商品「王マンドゥ」シリーズや「キンパ」シリーズなどの商品を楽しめるイートインゾーンのほか、11月に発売となるSEVENTEENコラボ新商品のパッケージをひと足早くお披露目するゾーンも用意。来場者だけが見ることができる新商品のラインアップが並ぶ。