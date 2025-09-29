板橋区が主催「板橋スタンプラリー」

東京都板橋区は2025年9月26日、鉄道4社局と共同でスタンプラリーを実施すると発表しました。

鉄道4社局と板橋区が共催する「板橋」がつく駅を巡るスタンプラリーです。区内にある7つの「板橋」の名を持つ駅に加え、JR池袋駅と巣鴨駅、板橋区内の3施設のスタンプが対象。ただし、「板橋」のつく駅は板橋区外にもう一つあります。

それが、神奈川県にある箱根登山電車（小田急箱根）の「箱根板橋駅」です。同駅を加え、全14か所を巡る企画となっています。なお、池袋駅と巣鴨駅にはオリジナルスタンプの設置はなく、常設のスタンプが押印対象となっています。

達成状況に応じて4種類の景品が用意され、「7つの板橋駅制覇賞」として3社局の車両ペーパークラフトが東武鉄道3駅、JR板橋駅で配布されます。

「板橋完全制覇賞」では東武鉄道3駅にて「りんりんGOペーパークラフト」。「JR3駅制覇賞」はオリジナル缶バッジをJR板橋駅にて配布。

さらに、箱根板橋駅でスタンプを獲得すると、「箱根板橋よくきたで賞」としてオリジナルミニクリアファイルと箱根強羅公園招待券が風祭駅前「えれんなごっそCAFE107」にて配布されます。

スタンプラリーの期間は2025年10月1日から11月3日までの約1か月間です。

また、スタンプラリー設置場所のひとつである城北交通公園（板橋区）ではスタンプラリー開催期間中に合わせて、ミニチュア鉄道ジオラマや鉄道写真など活躍中の鉄道おもちゃの特別展示などを実施します。