RIZIN¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ÌÜ»Ø¤¹JOY¡¢²ñ¾ìÉÔºß¤Ø¤ÎÈóÆñ¤Ë¡ÖÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ë¤ï¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈJOY¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
RIZIN¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡ÖJOY RIZIN¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JOY¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤âRIZIN´ØÏ¢¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖRIZIN 51¡×Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿28Æü¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÍ§Ã£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î30ÉÃ¤Û¤É¤Ç¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ò·âÇË¡×¤È²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê24¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤º¡¢¿¼Ìë¤Ë¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¤æ¤Ã¤¯¤êRIZIN51´ÑÄ¾¤¹¤¾¡¼¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¸½ÃÏ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é»Å»ö·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡¡¿À¸Í¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Î»î¹çRIZIN¤Î²ñ¾ì¤ËÅöÆü¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È¤µ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤ó¤Ê¿Í°ìÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤ÆRIZIN¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤·³«ºÅÆüÈ¯É½Á°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö21»þ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¤ê¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ç20»þ¤«¤é¤Î¥·¥§¥¤¤Î»î¹ç´Ñ¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤â¤½¤âº£·îÆ¬¤Þ¤Ç¥¥ë¥®¥¹¹Ô¤¯»ö¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£