

空冷ボクサーの小気味よい鼓動感に包まれながらカントリーロードをひた走る。目線が高く開放感があり、ただ流しているだけで気持ちいい（写真：BMW MOTORRAD）

空冷ボクサーエンジンを搭載するBMWのヘリテージモデル、R 12シリーズに待望の本格派アドベンチャー「R 12 G/S」が登場。ドイツ・ミュンヘンで開催された国際メディア試乗会からケニー佐川がレポートする。

伝説のマシンを現代的にリメイク



オフロード用の試乗車はリア18インチにブロックタイヤ、各種ガード類にスパイクつきステップなど装着した「エンデューロ・パッケージ・プロ」仕様。タンクのグラフィックや赤シートを含め初代R 80 G/Sを忠実に再現している（写真：BMW MOTORRAD）



1980年登場の「R 80 G/S」。オンロードもオフロードも自在に走れる、アドベンチャーツアラーというジャンルを開拓したパイオニア的存在だ（写真：BMW MOTORRAD）

1980年、BMWが世界初のアドベンチャーバイクとして世に送り出した「R 80 G/S」。車名のGはオフロード、Sはストリートを意味し、パリ・ダカールラリーでの活躍によってその名は瞬く間に伝説となった。オンとオフを自在に行き来するという思想は、やがてアドベンチャーカテゴリーを確立する原動力となり、今なおブランドの核を成している。その理念を現代の技術で昇華させたのが、新型「R 12 G/S」だ。



車体の左右に飛び出したシリンダーが、BMW伝統の水平対向エンジンの特徴だ（写真：BMW MOTORRAD）



空油冷水平対向2気筒DOHC4バルブ排気量1170ccから最高出力109ps/7000rpm、最大トルク11.7kg-m/6500rpmを発揮。2010年にツインカム化されたR 1200GS後期型から発展した信頼性の高いユニットだ（写真：BMW MOTORRAD）

搭載されるのはレトロスポーツ「R 12 nineT」と共通の1170cc空油水平対向2気筒エンジンで通称「空冷ボクサーツイン」。2010年以降の後期型エンジンがベースで、最高出力は109psと控えめではあるが、低回転域から粘りのある豊かなトルクと、マイルドな出力特性は扱いやすく定評がある。

駆動方式は伝統のシャフトドライブを採用



シャフトドライブにテールリフトを緩和するパラレバーを組み合わせたBMW独自のリアアームも健在。メンテフリーでダート走行の汚れに強いのもメリットだ（写真：BMW MOTORRAD）



タイヤもメッツラーのアドベンチャー用「Karoo 4」がセット。標準仕様はオン・オフ対応の「Karoo ストリート」を採用（写真：BMW MOTORRAD）



ステアリングダンパーが高速走行時や急な振られでもスタビリティを確保。シンプルな機械式だが信頼性が高く、オフロードでも自然なフィーリングだ（写真：BMW MOTORRAD）

駆動方式にはBMW伝統のシャフトドライブを採用。専用設計のスチール鋼管フレームに前後ロングストローク・サスペンションを組み合わせ、長距離での快適性と悪路での走破性を高次元で両立した。足元には前21インチ/後17インチのワイヤースポークホイールを装備し、ツーリングから林道トレッキングまで幅広く応える仕様となっている。



レトロな雰囲気に似合うシンプルな丸型シングルメーター。アナログ速度計の内側にABSやトラコンのインジケーター、下側のLCDディスプレイに回転数や距離、ギア段数、ライディングモードなどの情報を表示（写真：BMW MOTORRAD）

電子制御も最新世代に刷新された。3種のライディングモード（レイン/ロード/エンデューロ）をはじめ、コーナリングABS、トラクションコントロール、エンジンブレーキ制御などを標準装備。すべてが直感的に操作でき、走りの状況に応じてライダーを的確にサポートしてくれる。



「エンデューロ・パッケージ・プロ」に含まれるオフロード用ステップは幅広のスパイク付き。先端のペグは手で90度回転させれば、簡単に“立ち乗り”用にアジャストできる（写真：BMW MOTORRAD）



ブレンボ製2Pキャリパー＆ダブルディスクに前後連動タイプの「ABS プロ」を標準装備しコーナリング中での安全性も万全。オフロードでは連動ABSをキャンセル可能（写真：BMW MOTORRAD）

さらに今回はオフロード走行に特化した「エンデューロ・パッケージ・プロ」仕様も設定された。ひとまわり大きな後18インチホイールやブロックタイヤ、大型エンジンガードやハンドガードに加え、ライディングポジションも最適化されるなど、本格的なダート走行に対応した装備が整う。

新型R 12 G/Sは、40年を超える歴史の中で培われた冒険の哲学を継承しつつ、現代の技術と感性によって磨き上げられた1台である。BMWが築いてきたアドベンチャーの系譜に、また新たな一章が加わったのだ。

R 12 G/S試乗インプレッション

肩肘張らず気軽に楽しめる



水平対向エンジン独特の低重心による安定感、そして縦置きクランクによるリーンの軽さが持ち味。スポーツバイク顔負けのコーナリング性能はさすがBMW（写真：BMW MOTORRAD）

スタイルはまさに現代版のR 80 G/S。カラーリングも当時を忠実に再現し、シンプルな車体がスリムさを際立たせる。足が長く、そのぶん車高もあるが、それがかつてのラリーマシンの雰囲気を醸し出している。

跨った瞬間、すっと体に馴染む心地よさ。長年BMWアドベンチャーシリーズを象徴してきたR 12 G/Sの空油冷ボクサーは、最新の水冷エンジンの力強さや鋭さはないが、その穏やかさこそが強みでもある。109psの出力は必要にして十分で、心地よい鼓動感とともに力強い低中速トルクでじんわりと背中を押される感覚が、人間の感性に寄り添っている。



オンロード用の試乗車は鍛造パーツや専用シート＆カラーで仕上げられた「Option 719」仕様。リア17インチにオンロードタイヤでの設定で、サンドカラーはダカールラリーの精神を表現している（写真：BMW MOTORRAD）



R 80 G/Sをオマージュしたビキニカウル付き丸型ヘッドライトは、アドベンチャーをアピールするXデザインのDRL付き。灯火類は現代的なフルLEDタイプ（写真：BMW MOTORRAD）

スタンダード仕様はオンもオフも快適に走れる設定で、コーナーを曲がるたびに軽やかさを実感。同じBMWでアドベンチャー界でも最強を誇る「R 1300 GS」と比べて−8kgの車重差は微々たるものだが、跨った瞬間の印象はまるで別物。コンパクトなタンクまわりとスリムな車体が動的な軽さを生み、水平対向エンジン独特の低重心が生み出す安定感によって、初心者でも自然に受け入れられる乗り味に仕立てられている。そう言えばBMWの開発陣もR 12 G/Sが持つ「自在感」を強調していた。



試乗車はフルオプション仕様で、「コンフォートパッケージ」に含まれるクイックシフターやクルコン、グリップヒーターなども装備。BMWお馴染みのマルチコントローラーで素早くメニューを呼び出せる（写真：BMW MOTORRAD）



オフロード走行にも適したフラット形状のフューエルタンク。容量は15.5 LでWMTC準拠での燃費は19.6 km/L。計算上ではフルタンクで300km走破できる（写真：BMW MOTORRAD）

オプションで選べるクイックシフターやクルーズコントロール、さらにグリップヒーターといった先進装備により疲労も最小限。さすがに高速道路では風を感じたが、それすら冒険の演出に思えてくる。その日はミュンヘン近郊のワインディングや田舎道を1日300km近く走ったが、もっと走りたいと思った。

砂埃と風、自在に走る歓び



「エンデューロ・パッケージ・プロ」仕様でフラットダートを突っ走る。長めのホイールベースと低重心により挙動が穏やか。電子制御にも支えられ、思い切ってアクセルを開けていける（写真：BMW MOTORRAD）



長い足と大径ホイールの威力でちょっとした小川なら楽々渡れる。見た目以上にオフロード性能は高く、まさにリアル冒険マシン（写真：BMW MOTORRAD）

そして真価を発揮するのはダートだ。BMWが所有する専用オフロードコースに足を踏み入れれば、ヒルクライム、ガレ場、砂地──挑戦的な路面が次々と立ちはだかるが、それでもR 12 G/Sなら臆することなく入っていける。リア18インチホイールとブロックタイヤの走破性、200mm超のロングストロークを誇る前後サスペンション、軽量スリムな車体と低重心が作る絶妙なバランスが、安心感となってライダーの背中を押してくれるのだ。R 1300 GSと比べると走りは穏やかだが、それが扱いやすさにつながっている面もある。以前R 1300 GSで同じコースを走ったことがあるが、悪路での走破性を含めオフロードでもほぼ同レベルの走りが可能と感じた。



フロントには、210mmの豊富なストローク量を誇る、堅牢な倒立フォークを採用。プリロード調整のほか、ダンパー調整は左右に伸び側と圧側をわけた全調整式だ（写真：BMW MOTORRAD）



リア側も200mmのストローク量を確保した全調整タイプのマルゾッキ製。最低地上高も240mmを確保しダートでの走破力も本格的だ（写真：BMW MOTORRAD）



標準仕様のソロシート。シート高は後輪が17インチ仕様で860mm、18インチ仕様で875mmとなる。オプションのラリーシート（同880/895mm）も選べる（写真：BMW MOTORRAD）



上級版の「Option 719」オプションに含まれる専用カラーのタンデムシート。高品質な作りで座り心地も上質だ。豊富な純正カスタムアイテムが揃うのも魅力（写真：BMW MOTORRAD）

また、慣れてくれば「エンデューロ・プロモード」に切り替え、電子制御の介入を最小限に抑えたダイナミックな走りも楽しめる。アクセルとともにテールを軽く流し、砂埃を巻き上げて加速する感覚は、まさに自由そのものだ。林道を駆け抜け、森の小道を這うように進み、水飛沫を上げて川を渡り、草原を駆け巡る──その一瞬一瞬が、冒険の記憶として刻まれていく。唯一、空冷ボクサーの乾式単板クラッチは、スタック時の再発進で少し神経を使ったが、ワイドレンジな1速がほとんどのシーンをカバーしてくれるため、極低速でも半クラを多用する必要がないのが嬉しい。



BMW本社でR 12 G/Sのプロダクトマネージャーを務めたアンナさん（右）と広報担当のジュリアンさん（中央）。女性が最前線で活躍する会社は元気がいい。しかも2人ともライディングはエキスパートレベル！（写真：BMW MOTORRAD）



総じて、R 12 G/Sはレトロな佇まいにシンプルな扱いやすさ、過不足のない電子装備、そしてたしかな走破力を備えた“ちょうどいい”アドベンチャーバイク。空油冷ボクサーの温もりを感じながら、オンロードもオフロードも心の赴くままに走りたい──そんなライダーに、胸を張っておすすめできる1台だ。

（佐川 健太郎 ： モーターサイクルジャーナリスト）