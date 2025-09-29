Koki, イタリア発ランジェリーブランドの日本アンバサダー就任 身にまとうビジュアル多数・動画も公開
イタリア発のランジェリーブランド・Intimissimi（インティミッシミ）の日本初のローカルアンバサダーとして、モデル・俳優のKoki,を迎えると29日二発表した。Koki,がランジェリー姿などのビジュアルを披露した。
【写真多数】「高鳴りを、信じて。」Koki,のランジェリービジュアル
Koki,を起用した、ロングセラー・コレクション「Pretty Flowers」の広告キャンペーンが同日開始。「高鳴りを、信じて。」をメッセージに掲げ、Koki,の魅力とブランドの世界観を融合したクリエイティブで展開していく。
Koki,はモデル・ 俳優だけではなく、作曲家としても活躍するなどマルチに活動し、「自立した、自分らしさを持つ女性像」がブランドイメージと一致。「彼女の美しさと、常に成長を求める姿勢は、多くの人々にインスピレーションを与え、Intimissimiが伝えたい価値観とビジョンにマッチしています。この新しい取り組みが、Koki,さんとともに私たちのブランドが持つ世界観をより多くの人々に届け、大きな飛躍を遂げることを期待しています」と伝えた。
公開されたキャンペーンフィルムでは、ひと目で心を奪うランジェリーの魅力と、それを手に取るまでに必要な小さな一歩を描く。ランジェリーショップに足を踏み入れることへのためらいを、“幻想（illusion）”というビジュアルメタファーを用いて表現する。
舞台は、日本の春を象徴する桜の花びらをモチーフにしたファサードが印象的な、2025年6月にリニューアルオープンした銀座1丁目店。ブランドと店舗が優しく背中を押し、新しい自分と出会うきっかけを届けるとともに、ただ身につけるためではなく「本当に心から好きになれる一着」を探している女性に語りかける。
日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。
■Koki, アンバサダー就任コメント
日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。
Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです。
■アンドレア・ジェンティーレ氏（カルツェドニアジャパンのカントリーマネージャー）コメント
Koki,さんを日本初のアンバサダーに迎えることは、私たちにとって大変意義深い一歩です。Intimissimiはこれまでもイタリアを拠点に国際的な成長を続けてきましたが、日本市場は私たちにとって特別な可能性を秘めた場所です。
今回のキャンペーンを通じて、単に美しいアイテムを紹介するだけでなくIntimissimiが大切にする“感性を信じる喜び”を日本のお客様により身近に感じていただきたいと考えています。Koki,さんとともに、この新しい章を切り拓けることを誇りに思います。
【写真多数】「高鳴りを、信じて。」Koki,のランジェリービジュアル
Koki,を起用した、ロングセラー・コレクション「Pretty Flowers」の広告キャンペーンが同日開始。「高鳴りを、信じて。」をメッセージに掲げ、Koki,の魅力とブランドの世界観を融合したクリエイティブで展開していく。
公開されたキャンペーンフィルムでは、ひと目で心を奪うランジェリーの魅力と、それを手に取るまでに必要な小さな一歩を描く。ランジェリーショップに足を踏み入れることへのためらいを、“幻想（illusion）”というビジュアルメタファーを用いて表現する。
舞台は、日本の春を象徴する桜の花びらをモチーフにしたファサードが印象的な、2025年6月にリニューアルオープンした銀座1丁目店。ブランドと店舗が優しく背中を押し、新しい自分と出会うきっかけを届けるとともに、ただ身につけるためではなく「本当に心から好きになれる一着」を探している女性に語りかける。
日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。
■Koki, アンバサダー就任コメント
日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。
Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです。
■アンドレア・ジェンティーレ氏（カルツェドニアジャパンのカントリーマネージャー）コメント
Koki,さんを日本初のアンバサダーに迎えることは、私たちにとって大変意義深い一歩です。Intimissimiはこれまでもイタリアを拠点に国際的な成長を続けてきましたが、日本市場は私たちにとって特別な可能性を秘めた場所です。
今回のキャンペーンを通じて、単に美しいアイテムを紹介するだけでなくIntimissimiが大切にする“感性を信じる喜び”を日本のお客様により身近に感じていただきたいと考えています。Koki,さんとともに、この新しい章を切り拓けることを誇りに思います。