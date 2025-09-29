µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤è¤¯Âç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¥ê¥º¥à´¶¤Î¸¶ÅÀÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¬¤¯¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡ª¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê63¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¡¦¥Æ¥ìÄ«·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¤ËVTR½Ð±é¡£Âî±Û¤·¤¿¥ê¥º¥à´¶¤òÀ¸¤ó¤À¤Þ¤µ¤«¤Î¸¶ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡¢Da-iCE¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤«¤é¥ê¥º¥à´¶¤Ï¤É¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢Å·À¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Îý½¬Ë¡¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤Î¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡¢Îý½¬¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥º¥à¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤Ë¤è¤¯¡¢Âç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÎ¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿ËßÍÙ¤êÂç²ñ¤Ç¡¢17»þ¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤Î»þ´Ö¤È¡¢20¡Á22»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î5»þ´Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈËÍ¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡È¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡¢Íø¿¡É¤È¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËßÍÙ¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÍÙ¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«Î¢Çï¡Ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ±¿Æ°²ñ¤Ë¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿ËßÍÙ¤ê¤Ç¤â¡¢¤è¤¯ÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ì¡¢µ×ÊÝÅÄ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¹ø¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤éÂ¿Ê¬¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥ô¤Î´ðËÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸ÅÅÄ¿·¤Ï¡ÖËßÍÙ¤ê¤Ç¡¢¤¦¤·¤í¤Ç¥ê¥º¥à¼è¤ë¥ä¥Ä¤ª¤é¤Ø¤ó¡ª¡×¡¢²ÖÂ¼¤â¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µ×ÊÝÅÄ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÈóËÞ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤µ¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£