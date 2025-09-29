アイドルグループ「僕が見たかった青空」が28日、12月に発売する7枚目シングルの選抜メンバーを発表した。

【映像】金澤亜美を祝福するメンバー

今回、メインメンバーに選ばれたのは、金澤亜美（18）だ。

金澤「真ん中ってすごいじゃないですか。みんなの憧れだと思うんですよ。だから（メインメンバーになりたい）思いはずっとあったかなと思います。皆さんが応援していてよかったなと思ってもらえるようなメインメンバーとして、活動できるように頑張りたいと思っています」

そんな金澤について、前作でメインメンバーを務めた杉浦英恋（17）はこのように語る。

杉浦「私は亜美ちゃんと一緒にいる時間が多くて。だからこそ、亜美ちゃんの良さは誰よりもわかっているつもりだし、すごい魅力的な人だっていうのも心から思っているからこそ、いつか表題曲でセンターに立っているところを見てみたいなと思っていた。どんな曲になるかはまだわからないけど、全力でサポートしていきたいです」

2ndシングルから選抜制度を採用している僕青。今回、選抜メンバーとなる青空組は、金澤、杉浦を含め11人。初選抜となったのは、長谷川稀未（22）だ。

長谷川「僕青の一員として、グループも自分自身ももっと輝けるように頑張りたいし、いま正直、怖いという気持ちが出てきちゃうのは、まだまだ自分が成長できる伸びしろがあるから不安になっていると思うので、そこをしっかり向き合って追求して、自分自身も見てくださる方にも認めてもらえるように全身全霊で活動したい」

注目の7thシングルは、12月17日に発売される。（『ABEMA Morning』より）