加藤綾菜、胃に優しい献立披露「理想の食事」「茶さんは幸せですね」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が9月28日、自身のInstagramを更新。胃に優しい献立を公開し、反響が寄せられている。
【写真】加藤茶の妻、品数豊富な胃に優しい献立
綾菜は「加藤家のご飯 旅行で外食して胃が疲れていたので野菜と魚中心に」と体調を気遣った食事について報告。厚揚げと小松菜のナムル、ハラス焼き、カブときゅうりとミョウガの浅漬け、ネギのだし巻き卵、ネバネバ味噌汁といった和食中心のメニューを並べた写真を載せている。
また、「だし巻きと、味噌汁はわたしのお出汁！（減塩氷だし粉）」と減塩への取り組みも明かし、「ちなみに、今日はきのこ鍋とサラダ 秋は、食欲湧いて抑えきれない」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう！」「理想の食事」「おかわりしちゃいそう」「茶さんは幸せですね」「健康に気を配っていて素晴らしい」「栄養バランス抜群」「真似したい献立」といった声が上がっている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
