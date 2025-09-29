朝ドラ「あんぱん」視聴率発表 最終回は番組最高18.1％
【モデルプレス＝2025/09/29】26日に最終回を迎えた、女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。この度、関東地区の個人全体視聴率・世帯視聴率が発表された。
「あんぱん」は全130回放送。初回番組平均視聴率は、個人で8.6％、世帯で15.4％。最高番組平均視聴率は、個人で10.0％、世帯で18.1％、期間平均（初回〜最終回）は、個人で9.0、世帯で16.1％となった。
なお、関東地区の最高番組平均視聴率を記録した放送日は、個人で7月2日と9月26日、世帯で9月26日だった。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じた。（modelpress編集部）
◆「あんぱん」視聴率発表
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
