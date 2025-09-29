【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー旧2号（仮面ライダー対ショッカーVer.）】 予約開始：9月30日16時 2026年4月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー旧2号（仮面ライダー対ショッカーVer.）」を2026年4月に発売する。9月30日16時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は11,000円。

本製品は、仮面ライダーシリーズ初の劇場オリジナル作品「仮面ライダー対ショッカー」より、「仮面ライダー旧2号」が作品登場時をイメージした「仮面ライダー対ショッカーVer.」として、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。

「仮面ライダー対ショッカー」などで、「仮面ライダー1号（桜島Ver.）」と共演をした「仮面ライダー旧2号」を、当時の映像や資料の検証と併せて、骨格推定造形により立体化。

「仮面ライダー1号（桜島Ver.）」とは異なるマスクやスーツのディテール、プロポーションを追求しており、頭部マスクの「クラッシャー」の下顎は「仮面ライダー旧2号」のイメージに合わせた造形で、マッシブな肩部、ジャケットの丈の長さや素材感・シワ、グローブ・ブーツの違い 、背面の羽模様の間隔の広さ、後頭部から覗く頭髪の長さに至るまで、形状を突き詰めている。

マフラーは首元に巻いている部分も含め、全てを布製素材で再現した新規仕様を採用し、本編さながらの自然な見栄えを追求。首元から垂れている布部分は、内蔵のワイヤーによって風になびく様など表情豊かに演出可能。交換用のPVC製マフラーと、専用の首パーツも収録しており、劇中の様々なアクションやシーンに合わせて、布製マフラーとPVC製マフラーの選択が可能となっている。PVC製のマフラーは“垂れた状態”と“なびいた状態”の2種が付属し、「仮面ライダー旧2号」のポージングに応じて表現を変えることができる。

交換用手首パーツは左右各7種付属。昭和ライダーならではの“両腰に手を当てる”用の手首パーツや、“相手を指差す”ポーズに対応する手首パーツも収録し、劇中シーンの再現の幅が大きく広がる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー1号（桜島Ver.） 栄光の昭和ライダーエディション」（別売り）と組み合わせることで、ダブルライダーが並び立つ姿や、共に闘うシーンを再現することができ、本商品付属の握手用手首パーツを使用すれば、「仮面ライダー対ショッカー」のラストを飾った勝利のシーンが蘇る。

さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー1号（桜島Ver.） 栄光の昭和ライダーエディション」（別売り）用の腰当て用手首パーツと、指差しの手首パーツ、「ショッカー戦闘員」から奪って使用する剣が付属し、ダブルライダーを揃えることで、さらに遊びが広がる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー旧2号（仮面ライダー対ショッカーVer.）」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS、布製 商品内容本体交換用手首パーツ左右各7種予備アンテナパーツPVC製マフラーパーツ用首パーツ交換用PVC製マフラーパーツ2種「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー1号（桜島Ver.） 栄光の昭和ライダーエディション」用交換用握手手首パーツ＜ボーナスパーツ＞S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー1号（桜島Ver.）栄光の昭和ライダーエディション」用 交換用手首パーツ左右各2種

(C)石森プロ・東映

※実際の商品とは多少異なる場合があります。