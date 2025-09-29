2009年のオールスター感謝祭で1位、波瑠「早押しは自信があります」

女優の波瑠（34歳）が、9月26日に公開された「オールスター感謝祭」（TBS系）公式SNSの動画で、2019年に1位に輝いたことがあると話し、「早押しは自信があります」と語った。



連続ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート）主演の波瑠が、宣伝を兼ねて「オールスター感謝祭」に出場することを告知。



波瑠は2019年に出場した時に1位に輝いており、「きちんと優勝賞金をいただきまして、ドラマにたくさんの差し入れ、お弁当とかをすることができたので、今回も本気で勝ちに行きたいと思います」と宣言する。



ただ、波瑠は「早押しは自信があります。クイズは頑張ります……」と、クイズに正答できるかどうかは自信がない様子を見せた。