順調なキャリアと安定した高収入。そんな自信を背景に、「そろそろ資産運用でも」と投資を始めると……。本記事では橋本俊さん（仮名）の事例とともに、高収入であるがゆえに初心者が陥りがちな投資の罠について、FP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。

「お金はあって当たり前」高収入夫婦の過信

都内のタワーマンションで暮らす、橋本俊さん（仮名／35歳）と妻の桃子さん（仮名／31歳）は、5年前に結婚しました。2人とも大手企業に勤め、俊さんの年収は900万円、桃子さんは年収700万円、世帯年収は1,600万円を超える共働き夫婦です。

橋本さん夫婦が住んでいる分譲マンションは、「賃貸で家賃を払って、無駄にお金を使うのはなぁ……」と、2人で相談し、結婚前から決めていた物件でした。価格は1億1,000万円。毎月の返済額は26万円です。頭金の3,000万円は、夫婦の両親から1,000万円ずつ贈与を受け、残りの1,000万円は俊さんが用意しました。

「2人で働いているのだから、お金はあって当たり前。でも、これからも物価は高くなるみたいだし、そろそろ投資でも始めようか」近ごろの2人は、仕事で多忙な毎日を送るなか、面倒臭がって先延ばしにしてきた資産運用について真剣に考えるように。

周囲の同僚たちやタワーマンションのラウンジで知り合った同世代夫婦の成功談を聞くにつれ、「自分たちならもっとうまくやれるに違いない……」と、そんな過信ともいえる投資への期待を膨らませていきました。俊さんと桃子さんは、「投資はお金を増やしてくれる便利なツール」と考えていたそうです。

3年前から夫婦そろって始めた株式投資の元本の総額は、1,200万円。ボーナス分ほどの金額を毎年株式投資に充てていました。

2人は、時間に余裕がないこともあって、投資に関する勉強には興味がありませんでした。同僚やご近所さんたちが「儲かった」という企業の株式を購入し、短期間で楽に大きく利益を出そうと考えていたとのこと。そのため、貯蓄のほとんどは株式投資の資金になっています。

株価が上がれば、「もっと上がるはず」と欲を出し、下がれば、「一時的なこと」と楽観視。とりあえず儲かりそうな企業の株式を購入し、根拠のない希望的観測で売買を繰り返していました。

投資失敗が転落への第一歩…お金で揉めはじめる夫婦

俊さんと桃子さんは、すべての投資資金をたった一つの銘柄に集中させていました。2人の投資は、客観的にみると、まるで賭け事のようなものです。高収入という環境に守られて、無謀なリスクをとっているということに、2人はまったく気が付きませんでした。

順調にみえた投資は、ある日突然暗転します。投資先の企業が大規模な不祥事を起こしたのでした。報道がされるやいなや株価は暴落。個々の銘柄に定められた一日の値幅制限に達する「ストップ安」が続き、売りたくても売れない状況が続きました。

「まさかこんなことが……」資産は日々、目減りしていきます。夫婦の資産は一気に半分以下になってしまいました。

パニックに陥った橋本さん夫婦。冷静さは完全に失われています。俊さんは、「いずれ戻るはずだ」とさらに資金を追加。桃子さんは「とにかく少しでも残そう」と焦り、わずかに株価が回復したときに損切りを繰り返しました。しかし、株価は負の連鎖に陥り、抜け出すことは難しい状況です。お互いの意見は衝突、夫婦仲にも亀裂が入りはじめます。最終的に、橋本さん夫婦の投資は、元本のわずか10%未満にまで目減りしてしまいました。

投資初心者が共通して失敗すること

投資で利益が出る人の割合は、どのくらいでしょうか。金融庁が2021年2月に発表した、2020年12月末時点の「安定的な資産形成に向けた金融事業者の取り組み状況」では、投資信託で収益がプラスになった人は、全体の約3割という調査結果です。この結果は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたもので、2019年3月末時点と比較すると、約半分とされています。投資は、市場の変動の影響を受けるなどの特徴がありますので踏まえておきましょう。

投資を初めて行う人が、失敗しがちな投資方法には、いくつかの共通するパターンがあります。

・知識が不十分なまま始める。

・投資をする計画や目的が曖昧なまま始める。

・感情に左右された取引をする。

・特定の銘柄に集中的に投資する。

・短期的な利益を追求する。

・損切りのルールを決めていない

などが主なものです。投資を始める前に、まず基本的な知識を身に付けましょう。大手金融機関のウェブサイトを確認したり、信頼できる書籍を購入したりして、週末の時間があるときにじっくり学ぶなどはいかがでしょうか。

短期間で大きく利益を上げたとする、魅力的なタイトルの本も出版されています。しかし過度な期待は禁物です。投資は得意な人もいれば、あまり得意ではない人もいます。自身に合わせた方法で資産形成を進めることを推奨します。

「とりあえず投資」の落とし穴

橋本さん夫婦は、すべてを失ったわけではありませんでした。しかし、その後の暮らしは悲しいものでした。多額の損失を埋め合わせようと、日々の生活を切り詰めるようになったそうです。夫婦関係は修復できなくなってしまったのです。

「いままで、恵まれすぎていたんですね……」俊さんが零しました。

1,600万円という高収入は、橋本さん夫婦の無計画な行動を正当化する根拠にはなりません。むしろ高収入であるという自信が、投資のリスクに対する感覚を麻痺させてしまったのでしょう。

「とりあえず投資」は危険です。投資の目的や目標額を明確にして、計画的に行いましょう。生活を守るための資金を確保したうえで、投資は、当面使う予定のない余裕資金で行うのが基本です。また、自己責任のもとに行い、周囲の人の意見や情報を鵜呑みにせず、自分で判断する力を養うことが大切です。

お金があるからこそ陥る落とし穴に気づき、賢く計画的に資産形成を進めることこそが、未来を守る唯一の方法ではないでしょうか。

〈参考〉

金融庁 安定的な資産形成に向けた金融事業者の取り組み状況 P5

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kokyakuhoni/202102/20210226_kpi_kohyo.pdf

藤原 洋子

FP dream

代表FP