『ディズニー ツイステッドワンダーランド』寮長モチーフのリングが登場♡TUfave新コレクション

物語を愛する心を日常に寄り添わせる、新しいキャラクタージュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』が誕生しました。その第一弾コレクションとして登場するのは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の寮長たちをモチーフにしたリング♡天然石を主役に、それぞれの個性を繊細に映し出した全7種は、身に着ける人に物語の余韻と上質な輝きを届けます。予約受付は2025年9月26日(金)12:00よりスタートし、2026年2月下旬より順次発送予定です。

TUfaveが贈るキャラクタージュエリー

『TUfave』は「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメやゲームの世界観を精緻なジュエリーへと落とし込むブランド。

第一弾のコレクションとして、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の寮長たちをモチーフにしたリングが新登場しました。

各デザインにはキャラクターを象徴する天然石やモチーフが散りばめられ、ファン必携の逸品に仕上がっています。

寮長モチーフリング全7種のラインナップ

リドル・ローズハート リング

レオナ・キングスカラー リング

アズール・アーシェングロット リング

カリム・アルアジーム リング

ヴィル・シェーンハイト リング

イデア・シュラウド リング

マレウス・ドラコニア リング

ラインナップは「リドル・ローズハート（ガーネット）」「レオナ・キングスカラー（スモーキークォーツ）」「アズール・アーシェングロット（ブルームーンストーン）」「カリム・アルアジーム（ホワイトトパーズ）」「ヴィル・シェーンハイト（アメジスト）」「イデア・シュラウド（ブルートパーズ）」「マレウス・ドラコニア（ペリドット）」の全7種。

各リングは22,000円（税込）、素材はスターリングシルバー（K18YGコーティングまたはロジウムコーティング）に天然石＋キュービックジルコニアを使用。

サイズは6号～15号展開で、細部にはキャラクター名刻印も♡普段使いしやすい洗練されたデザインが魅力です。

特別仕様のBOX付きでお届け

商品は魔法の鏡をイメージした特製BOXにてお届け。ミラー付きの華やかな仕様で、大切なコレクションとしても映えます。

各リングに1つずつ専用BOXが付属し、開ける瞬間のときめきまで楽しめるパッケージです。

物語を指先に纏って

TUfaveの『ディズニー ツイステッドワンダーランド』リングコレクションは、キャラクターの個性を繊細に表現した全7種の特別なジュエリー。

22,000円（税込）で手に入る高いデザイン性と、日常にも溶け込む上質さが共存しています。

専用BOXに収められたリングは、あなたの物語に寄り添い、指先に輝きを添えてくれるはず。予約は2025年11月3日(月)23:59まで、この機会をお見逃しなく♪