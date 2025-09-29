Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Êì¿ÆÌò¤Î43ºÐ½÷Í¥¤Î¼ê¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤ÇºÇ¹â¡×
½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½÷Í¥ÃÓÏÆÀéÄá¡Ê43¡Ë¤Î¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÏÆ¤Ï¼ç¿Í¸ø¾¾Ìî¥È¥¤ÎÊì¡¢¥Õ¥ß¤ò±é¤¸¤ë¡£ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤º¡¢Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤Éã¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤òÍÄ¤¤¥È¥¤¬°Æ¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¡£Æ¯¤«¤Ê¤¤Éã¤ò³Ø¹»¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡ÖÉã¾å¤Ï¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¥È¥¤Ë¡¢¥Õ¥ß¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤è¡¢°ì¤Ä¤â¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¥¤òÊú¤¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤ÇÃÓÏÆ¤Î¼ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÏÆ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Î¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÇÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼ê¡ª¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Î¼ê¡ª¤Ê¤ó¤Æ²¹¤«¤¤¼ê¡ª¡×¡Ö¥È¥¤ÎÊì¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¥È¥¤ÎÂÎ¤ËÅº¤ï¤»¤ë¼ê¤Î¸ü¤ß¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤µ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£Êì¤Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤Î¼ê¤¬¤¹¤´¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤Î¼ê¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ã¤¹¤Í¡×¡ÖÉã¤ò»×¤Ã¤Æµã¤¯»Ò¥È¥¤ÎÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ëÊì¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£
¤Þ¤¿ÃÓÏÆ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤Á¤ã¤ó¡Ä´ÓÏ½¡Ä¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÊì´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤¬¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤ÇÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤¬¼ç¤ÊÉñÂæ¡£¡ÖÀã½÷¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²ø´ñÃ»ÊÔ½¸¡Ö²øÃÌ¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ÈÆü¾ï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Æ±¶É¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£