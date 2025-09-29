『PEANUTS』×「BRUNO」コラボに新作！ 適温をキープする“マグ”や“スープジャー”を発売
ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」は、9月4日（木）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とコラボレーションした新作アイテムを、直営店および公式オンラインショップなどで順次販売している。
【写真】ミントグリーンもすてき！ コラボアイテム一覧
■デザインのテーマは“幸せ”
今回発売されるのは、デザイン性や機能性を兼ね備えた「PEANUTS 蓋つきステンレスマグshort」と「PEANUTS スプーン付きスープジャー」の2種類。
真空二重構造の「PEANUTS 蓋つきステンレスマグshort」は、季節問わず冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかり適温にキープする容量約320mlのマグで、トレンド感あふれるおしゃれなパープルとミントグリーンの2色が用意された。
また、スープやごはんのあたたかさと出来立てのおいしさを保つ真空二重構造の「PEANUTS スプーン付きスープジャー」が10月9日（木）から登場。いずれも、“幸せ”をテーマにした愛らしいスヌーピーたちが描かれたデザインとなっている。
