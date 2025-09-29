【台風情報】台風20号(ブアローイ)は今どこに？ 最大瞬間風速45メートル きょう中には熱帯低気圧になる見込み このあとの勢力と進路を詳しく 今後の天気を画像で 気象庁
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月29日9時45分発表
29日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ベトナム
中心位置 北緯18度40分 (18.7度)
東経105度05分 (105.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)
29日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度25分 (20.4度)
東経102度10分 (102.2度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
30日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ミャンマー
予報円の中心 北緯21度25分 (21.4度)
東経100度00分 (100.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■全国の今後の天気
