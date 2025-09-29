TUY

■台風20号(ブアローイ)

2025年9月29日9時45分発表

29日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ベトナム
中心位置    北緯18度40分 (18.7度)
東経105度05分 (105.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)

29日21時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度25分 (20.4度)
東経102度10分 (102.2度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

30日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ミャンマー
予報円の中心    北緯21度25分 (21.4度)
東経100度00分 (100.0度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)
 

■全国の今後の天気

