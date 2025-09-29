活動休止中のAAAのメンバーで、現在ソロアーティストとして活動しているNissyこと西島隆弘（38）が、29日までにインスタグラムを更新。3度目となる声帯手術後の経過を報告した。

西島は8日に手術終了を報告してから初めての投稿で「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したときに咳き込まない、むせらないように注意、ほぼ全てしちゃいけないので大変な日々を送っております」と近況を報告。「一回でも咳をすれば出血するので、食事するときも、歯を磨くときも、大変。風邪やら花粉症やらになったらアウトです。とは言っても、やらなきゃならないことあったりで。。。」と説明した。

続けて「そんなこんなで季節の変わり目なのかアレルギーなのか分かりませんが 肌には原因不明の発疹が出たり口角炎になって口を開けると口の左右の端が切れて出血したりとほぼ動けないのに、てんやわんやすぎて はぁー、、、と言った感じですがなんとか生きております」と体調不良に見舞われていることも明かしつつ「私もストレスにならない程度に程よく生きて治るようにがんばってまーす。でも、ストレスってなんなんだろうね。笑 ストレスって望んでないんだけどね。笑 がんばろっ 中間報告でしたー」とつづった。