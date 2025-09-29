俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３７話が２８日に放送され、世帯平均視聴率８・９％を記録したことが２９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の７・５％から１・５ポイントアップ。個人視聴率は５・１％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３７話は「地獄に京伝」。蔦重（横浜流星）は抱えの戯作者らが去る中、政演（古川雄大）に執筆を依頼するが…。一方、改革を進める定信（井上祐貴）は中洲の取り壊し、大奥への倹約などを実行する…という展開だった。

放送後、公式インスタグラムでは「栃木ネタの漫才でおなじみのＵ字工事の益子卓郎さんが栃木の豪商・釜屋伊兵衛役で登場 肉筆画を依頼した歌麿とのにこやかオフショットです！」とつづり、歌麿役の染谷将太との２ショットなどを掲載。劇中では独自のアクセントがあるセリフ回しで、コミカルな雰囲気を演出した。ネットは「結構台詞も多かったので驚きました！」「益子さん、めちゃくちゃ演技上手でびっくり」「益子さん、こんなに芝居上手だなんて想像以上」「ごめんねごめんね〜って言うかと」「益子さんみたいな人と思ったら本物だった」と仰天した。