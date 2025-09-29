話題の麻辣（マーラー）味をおうちで手軽に。しび辛ウマーい『麻辣鶏唐』の作り方

今、話題の「麻辣」味。しびれる辛さがクセになり、麻辣湯ブームも加速中です。

そんな人気の味を、これまた人気の鶏のから揚げと組み合わせたのが『麻辣鶏唐』。鶏むね肉一枚をどーんと揚げたから揚げは、食卓を大いに沸かすインパクト！ 刺激的な〈辛うまさ〉をご堪能あれ。

『麻辣鶏唐』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

レタスの葉の細切り……3枚分（約60g）

塩……小さじ1/4

酒……大さじ1

片栗粉……大さじ4

〈麻辣ソース〉

豆板醤……小さじ1

花椒粉……小さじ1/2

砂糖……大さじ1/2

酢……大さじ1

オイスターソース……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ1

揚げ油……適宜

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は皮目を下にして縦長に置き、身の厚い部分に縦に切り込みを入れる。切れ目から左右に切り開き、厚みを均一にする（観音開き）。塩をふってなじませて酒をふり、片栗粉をしっかりとまぶす。ソースの材料は混ぜる。

（2）鶏肉を揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。鶏肉を皮目を下にして入れ、3分ほど揚げる。耐熱のトングなどで裏返し（油がはねないように注意）、さらに3分ほど揚げる。もう一度返して強火にし、1分ほど揚げて油をきる。

POINT

5分ほど揚げてもなかなかこんがりした揚げ色にならないときは、油の温度が低いのかも。少し火を強めてみて。

（3）盛りつける

器にレタスを広げて盛り、鶏肉を食べやすく切ってのせ、ソースをかける。

しびれる辛さにハマる人続出！ 鶏むね肉で気軽に作れるので、ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）