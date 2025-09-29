お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが２９日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に出演した。

番組では自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小泉進次郎農相の陣営内で、インターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、参考文例を示して応援を要請していた問題を報じた。今回の問題は小泉氏の陣営で「総務・広報班」班長だった牧島かれん元デジタル相の事務所関係者が、小泉氏の記者会見に際し、コメント欄への投稿を陣営内にメールで要請。「ビジネスエセ保守に負けるな」といった他候補への誹謗中傷とも受け取れる文面例を共有していた。牧島氏は「責任を感じている」として、２６日に班長を辞任した。

自民党総裁選には小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人（届け出順）が立候補している。

この問題に関して「サン！シャイン」ＭＣの谷原章介は「（立候補した）みなさん５人そろって、同じように、まぁ大した問題じゃないですよってしてることが、変わらない自民党の象徴みたいに見える」と指摘。

カズレーザーは「みなさん同じ意見で特にこれを批判することはないっていうことは、小泉さんも自民党を１つにって言ってたんで、もうすでに自民党は１つなんだっていうことでもあるし、てことは誰が総裁になっても自民党は変わらないよねっていうメッセージが補強されたんじゃないかなって。あんまりよくない火消しの方法だったんじゃないかなと思います」とコメントした。