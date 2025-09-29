水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　9月29日〜10月5日の運勢

【2025年9月29日〜10月5日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢身の回りの雑務をガンガン処理。4日は仕切り直しを

身近な人間関係、家の中のことなど、自分のフィールドでやるべきことがたくさん出てきそう。みんなと相談しながらいっしょに取り組むと、苦手なこと、面倒なことも楽しく進められるはず。4日はいったん動きを止めて状況を確認。微調整や仕切り直しを。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢何かが始まる予兆があるとき。情報収集と準備を進めて

新しいミッションがスタートする予感。すぐに物事が動き出すわけではないので、今はまわりの様子を見たり、今後のために準備を進めたりすると、この先の展開がスムーズに。5日は先を急がないこと。長い目で見て判断しよう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢まわりと協力して願いをかなえて。29日は結びつきを強化

“助け合い”がチャンスをつくります。誰かがあなたを助けてくれたり、あなたが誰かを助けたりすることで、目標を達成したり、ほしいものを手にしたりできるでしょう。また、自分の得意分野を磨くのも開運行動。29日は再会や修復の運あり。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢やることがたくさんあって混乱気味。リスト化してきちんと把握

スケジュール管理をしっかりし、TODOリストを作って漏れがないようにチェックしましょう。また、こだわりを捨て、相手の意見を取り入れるのも運気を落ち着かせるいい方法です。30日は小さな変化にこそヒントがある日。見逃さないで。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢ワクワクが運気を活性化。いろいろなことに興味を持って

気になる情報、ほしいもの、会いたい人など、さまざまなことに意識が向かったり、興味が湧いたりしそうです。目移りしやすくなりますが、今週はいろいろなワクワクを楽しんで運気を活性化させましょう。1日は手と体を動かした分だけ成果を手に入れられる吉日。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢仕掛けるなら自分から。大胆に粘り強く挑んで

先手を打ったほうがうまくいくときです。まわりより少し早めにアクションを起こして、チャンスを引き寄せましょう。29日はやるべきことは最後までやり切る意識を持って。2日は裏方的な仕事で大活躍の予感。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢夢のためにアクションを起こし、運を変えるきっかけに

「こうなったらいいな」と思っていたことを形にするため、行動を起こしましょう。そこから運が好転しはじめ、今後の見通しがよくなります。30日はうまくいっていないことの調整をしっかりと。物事がスムーズに進む3日は、やるべき作業に集中すると◎。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢ぜいたくな気分を味わって。大きな夢を語り合うのも◎

ちょっとしたぜいたくがやる気をアップし、運気を輝かせてくれます。生活の中に、小さな自分へのごほうびをたくさんつくりましょう。大きな夢を描き、人に話すのも◎。1日は準備をおろそかにしないこと。4日は大切な人と正面から向き合える日。対話を大事に。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢スッキリすることを楽しんで。好きなことに夢中になるのも吉

掃除、整理整頓、思い切り遊ぶ、サウナ、スポーツなどで、「気分がスッキリ！」すると運気が上昇。趣味に没頭するのも効果的です。2日はご近所散策がいい気分転換に。5日はお店の新規開拓を。素敵な出会いがありそう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢スローペースに進むとき。ひとつのことにきちんと向き合って

じっくりひとつのものと向き合う時間が運気を豊かにします。時間がかかってもいいので、ひとつひとつ丁寧に対処しましょう。手間を惜しんだり、スピード重視の雑な対応をしたりすると、失敗、やり直しになる可能性が。苦手分野は無理をせず、人に頼って。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

