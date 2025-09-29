年内にもイランとイスラエルが再衝突か 年内にもイランとイスラエルが再衝突か

リンクをコピーする みんなの感想は？

１２日間戦争を経て、イランとイスラエルが新たな衝突を開始するとの観測が高まっている。イスラエルのハヨム紙やロシアのタス通信、イラン・インターナショナルが報道している。イラン・インターナショナルはワシントン近東政策研究所の上級研究員であるファーシン・ナディミ氏の発言を伝えており、イスラエルが３ヶ月以内にイランを再び攻撃する可能性があるという。イスラエルは対空防衛システムを強化しているもよう。



イラン最高指導者のハメネイ師は米国との対話を拒絶し、西側が停止を要求するウラン濃縮を継続する構え。譲歩しないイランに対して、週末には国連制裁が再開した。イランの石油収入を限定するため、米国は対イラン制裁を強化する可能性がある。ただ、その場合はイラン産原油を輸入する中国と対立する。





MINKABU PRESS

外部サイト