毎週月曜日から木曜日の朝9時から12時までニュースや日々の話題を生放送でお届けするラジオ番組『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』。

今回は、9/23（火・祝）に大阪城ホールにてライブ『君と歩いた青春2025』に出演していたイルカさんをゲストにお呼びし、ライブのことや新曲『あいのたね まこう！』について語っていただいた。

©ABCラジオ

9/23（火・祝）大阪城ホールで行われたライブ『君と歩いた青春2025』。今年でなんと16回目を迎えたことについてイルカさんは感慨深げに語った。

イルカ：23日のライブで16回目になって。みんなでそんなにやったかねぇとか言って。でもやっぱり年に一回みんなと顔を合わせることができるというのはね、同窓会みたいな、みんなお互いに生存チェックも兼ねて健康に気をつけようねって(笑)

毎年、シークレットゲストや曲のセットリストも違うこのライブ、今回のシークレットゲストは岩崎宏美さん泉谷しげるさんだったとのこと。

三代澤：（シークレットゲスト）が出てきて会場がわぁっと沸くわけですけど、あんなんはしてやったりという感じですか？

イルカ：それはもちろんです！よろこんでもらうためにやってますから、よろこんでいただけるのが最高にうれしい。

今回、大阪城ホールには11,000人の人が集まり、後ろの客席までお客様がいっぱいだったことを喜んでいたイルカさん。話は名曲『なごり雪』へ。

三代澤：『なごり雪』が50年ということで。

イルカ：かぐや姫から受け継いで今年の11月で50年になりますね。50年も歌ってんの。あっという間。

三代澤：いつ聴いても、ほんと心込めて大事に歌っているなと思いますね。

イルカ：いつもお姫様をあずかっているような気持ちで歌ってるの。乳母なの、私。

とチャーミングな一面を見せてくれた。

そして話は新曲の『あいのたね まこう！』について。曲名はコンサート『プレ55周年 イルカコンサート～あいのたね まこう！～』にも使われている。この曲は、まだ未完成の時にコンサートで歌ってお客様と一緒に育てていった曲とイルカさんは語り、ワンフレーズだけ生歌を披露した。

新曲『あいのたね まこう！』は現在配信中。コンサート『プレ55周年 イルカコンサート～あいのたね まこう！～』は2025年12月7日（日）東大阪市文化創造館 DreamHouse 大ホールにて開催。

トークの全編はradikoででお聴きいただけます。