ÇÐÍ¥»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê71¡Ë¤¬29Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í¡ÖÂÎ½¡×Èï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤ÏÁá¤¯¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤ËÂ³¤¡¢ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä·Ï¤Î´Å¤¤¹á¤ê¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä¡¢¶¯Îõ¤Ê¹á¤ê¡ª¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥ó¥È¤ò¤Ê¤á¤Æ¤âÆ¬¤¬¥¯¥é¥¯¥é¡Á¡¡³°¹ñ¿Í¤ÏÂÎ½¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬...¥Ä¡¢¥Ä¡¢¥Ä¥é¥¤¡ÁÁá¤¯Ãå¤¤¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»°ÅÄÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡»ä¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Þ¤µ¤Ë¹á³²¡£Î¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤Ç¤â¹á¿å¤¬¥¥Ä¥¤¿ÍÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£