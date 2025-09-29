¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡¡¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Îº§Ìó¼Ô¤È¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â
ÊÆ²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢º§Ìó¼Ô¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³»á¡Ê37¡Ë¤Èµó¼°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¤ÎÅ¡Âð¤Ç2Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ëº§¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥´¥á¥¹¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥³»á¤È¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯Æ°²è¤Ê¤É¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö9.27.25¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼°¤Ë¤Ï¿ÆÍ§¤Î²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¥á¥¹¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤é¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Î¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¸µÎø¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥á¥¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯6·î¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥³»á¤È¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ºòÇ¯12·î¤Ëº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥á¥¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë