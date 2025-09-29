山田涼介、新バラエティ番組『たぬきときつね』で大苦戦！「老いを感じました 笑。見た目若いですけど、32ですから」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田涼介（Hey! Say! JUMP）とチョコレートプラネットの長田庄平、松尾 駿がMCを務めるバラエティ番組『たぬきときつね』（日本テレビ）が、10月5日15時より放送される。

■人気芸能人たちが、たぬきときつねに化けてゲーム対決！

『たぬきときつね』は、人気芸能人たちが、たぬきときつねに化けてゲーム対決する番組。「たぬき軍」のリーダーは、芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介。「きつね軍」のリーダーは、同じくきつね顔のチョコレートプラネット長田庄平。

チョコプラ松尾 駿は「だましの森の仙人」に扮し、引っ掛け要素満載のゲームで、たぬき軍ときつね軍を翻弄する。ダマしダマされ、最後に勝つのはどっちだ!?

たぬき軍ときつね軍のメンバーは、以下のとおり。

【たぬき軍】

山田涼介 ※リーダー

北乃きい

あの

村重杏奈

長谷川雅紀（錦鯉）

中谷（マユリカ）

【きつね軍】

長田庄平（チョコレートプラネット）※リーダー

本田真凜

猪狩蒼弥（KEY TO LIT）

一ノ瀬美空（乃木坂46）

みなみかわ

阪本（マユリカ）

【だましの森の仙人】

松尾 駿（チョコレートプラネット）

■山田涼介＆チョコレートプラネット コメント

■番組情報

日本テレビ『たぬきときつね』

10/05（日） 15:00～15:55

■関連リンク

山田涼介 OFFICIAL SNS

X（旧Twitter）

https://x.com/Ryosuke_Storm

TikTok

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15

『たぬきときつね』公式SNS

X

https://x.com/tanukitsu105

Instagram

https://www.instagram.com/tanukitsu105/

TikTok