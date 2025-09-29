山田涼介、新バラエティ番組『たぬきときつね』で大苦戦！「老いを感じました 笑。見た目若いですけど、32ですから」
山田涼介（Hey! Say! JUMP）とチョコレートプラネットの長田庄平、松尾 駿がMCを務めるバラエティ番組『たぬきときつね』（日本テレビ）が、10月5日15時より放送される。
■人気芸能人たちが、たぬきときつねに化けてゲーム対決！
『たぬきときつね』は、人気芸能人たちが、たぬきときつねに化けてゲーム対決する番組。「たぬき軍」のリーダーは、芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介。「きつね軍」のリーダーは、同じくきつね顔のチョコレートプラネット長田庄平。
チョコプラ松尾 駿は「だましの森の仙人」に扮し、引っ掛け要素満載のゲームで、たぬき軍ときつね軍を翻弄する。ダマしダマされ、最後に勝つのはどっちだ!?
たぬき軍ときつね軍のメンバーは、以下のとおり。
【たぬき軍】
山田涼介 ※リーダー
北乃きい
あの
村重杏奈
長谷川雅紀（錦鯉）
中谷（マユリカ）
【きつね軍】
長田庄平（チョコレートプラネット）※リーダー
本田真凜
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
一ノ瀬美空（乃木坂46）
みなみかわ
阪本（マユリカ）
【だましの森の仙人】
松尾 駿（チョコレートプラネット）
■山田涼介＆チョコレートプラネット コメント
■番組情報
日本テレビ『たぬきときつね』
10/05（日） 15:00～15:55
■関連リンク
山田涼介 OFFICIAL SNS
X（旧Twitter）
https://x.com/Ryosuke_Storm
TikTok
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15
『たぬきときつね』公式SNS
X
https://x.com/tanukitsu105
Instagram
https://www.instagram.com/tanukitsu105/
TikTok