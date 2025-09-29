39歳の万能型ビッグマン、アル・ホーフォードがウォリアーズと複数年契約へ

9月29日（現地時間28日、日付は以下同）。制限なしFA（フリーエージェント）のアル・ホーフォードが、ゴールデンステイト・ウォリアーズと複数年契約を結ぶことをコミットしたと代理人が『ESPN』へ伝えた。

ウォリアーズは30日にメディアデー、同日にトレーニングキャンプがスタート予定も、詳細な年数と金額が公開されないのは、制限付きFAのジョナサン・クミンガの状況が要因。クミンガがクォリファイングオファーを受け入れるかどうかの期限が10月2日となるため、近日発表される見込み。

39歳のホーフォードは、206センチ108キロのビッグマン。直近9シーズンのうち、7シーズンをボストン・セルティックスでプレーして2023－24シーズンに主力の1人としてNBA優勝に大きく貢献した。

キャリア18年目の昨シーズンは、セルティックスで60試合に出場して平均27.7分9.0得点6.2リバウンド2.1アシスト0.9ブロックをマーク。3ポイントシュート成功率36.3パーセントで平均1.9本を沈めているように、長距離砲も難なく沈めることができ、ディフェンスやパスにも定評がある万能型ビッグマン。

もともと、ホーフォードはウォリアーズにとって今夏のFA市場でトップターゲットであり、引退も選択肢にあったが現役続行を決断。ただ、クミンガの契約問題で待たされていたことで発表が遅れていた。

新天地ウォリアーズで、ホーフォードはステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーン、ジミー・バトラー3世らとともに先発入りすることが予想されている。

【動画】昨シーズンにホーフォードが決めた好プレー集！





