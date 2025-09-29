外為サマリー：１４９円１０銭台に軟化、米金利低下や株安が影響 外為サマリー：１４９円１０銭台に軟化、米金利低下や株安が影響

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４９円１８銭前後と前週末の午後５時時点に比べ６５銭程度のドル安・円高となっている。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円４９銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米８月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想の範囲内だったことなどを背景に、インフレ再加速への警戒感が和らいだことから一時１４９円４１銭まで軟化した。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げが改めて意識されるなか、この日の東京市場のドル円相場は軟調にスタート。時間外取引で米長期金利が低下していることがドルの重荷となっている。日経平均株価が続落して始まるとリスク回避的なドル売り・円買いが流入し、午前９時４０分ごろには１４９円１０銭台まで下押した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２１ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７４円８６銭前後と同４銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS