「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、ナカバヤシ<7987.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２９日の東京市場で、ナカバヤシは一時６２４円まで上昇し年初来高値を更新。その後は上げ一服商状となっているものの、ＰＥＲやＰＢＲといった指標面に割高感はなく、先高期待が買い予想数上昇につながっているようだ。



同社株が動意づいたきっかけは、８月８日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算。採算性や利益率を考慮した受注を図るとともに、経費削減に努めたことや価格改定効果も寄与し、営業利益は前年同期比５．８倍の５億５５００万円となり、上半期計画の５億円を超過した。なお、上半期及び通期の業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS