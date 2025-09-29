Da-iCE、書道家・梨乃を起用した最新曲「Tasty Beating Sound」リリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、新曲「Tasty Beating Sound」のリリックビデオを公開した。

■リリックビデオにはジャケット写真を手がけた書道家・梨乃を起用

本楽曲は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞曲を手がけ、「ココロオドルお祭りソング」をテーマに、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成。幅広い年齢層に楽しんでもらえるように制作された遊び心あふれる1曲となっている。

リリックビデオは、本楽曲のジャケット写真も手がけた書道家・梨乃を起用し、楽曲に合わせてリズミカルに筆を進める様子や、五・七・五で構成された歌詞を聴きながら目で見ても楽しめる映像となっている。

■「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」実施中

また、「Tasty Beating Sound」が、アース製薬“モンダミン”のCMタイアップソングに起用されており、Da-iCEが出演する新TVCMが全国で放映中。

「さまざまな年齢の人が楽しめる」「全世代にわかりやすいモチーフ」といった、モンダミンが掲げるTVCMのコンセプトに合致している楽曲にも注目だ。

Da-iCEオフィシャルでは、「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」を実施中。Da-iCEへの想いなどを川柳にして、楽曲URLと一緒にシェアすると「Da-iCE キャラステッカー 川柳ver. 6枚セット」が10名に当たる。

