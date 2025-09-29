櫻井翔が一人二役を演じるBAKUNE新TVCM『寝ている時間を有効に』篇放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TENTIALのイメージキャラクター、櫻井翔を起用した新TVCM『寝ている時間を有効に』篇 （30秒、15秒）が、10月2日よりオンエア開始となる。

■対照的なふたりの“櫻井くん”を演じるCM

新TVCM『寝ている時間を有効に』篇は、ストライプ柄のパジャマに寝癖をつけた“疲れ姿の櫻井くん”と、“BAKUNE”を着用し、寝ている時間を有効活用した結果、エネルギーに溢れている“BAKUNE櫻井くん”のふたりが登場。木目調の温もりのあるベランダを舞台に、対照的なふたりの対話を通じて疲労回復パジャマ“BAKUNE”の魅力を表現した。

撮影現場では、櫻井が一人二役の難しい撮影ながらも、自身の表現力で無造作な“疲れ姿の櫻井くん”と、エネルギーに溢れる“BAKUNE櫻井くん”を見事に演じ分け、現場を魅了した。

また、一人二役の会話シーンでは、それぞれの発言するタイミングに「大変だ、難しい！」と苦戦をしながらも、試行錯誤を重ね、完璧に全く異なるふたりの自分を演じ切っていた。

CMの最後には“BAKUNE”に身を包んだ櫻井が、爽やかな笑顔とともに「よしっ！」と一歩踏み出す。

■CMストーリー

前作の『パジャマとBAKUNE』篇にて“BAKUNE”の存在を知ったにも関わらず、未だに“BAKUNE”ではなく、ストライプ柄のパジャマに寝癖をつけた“疲れ姿の櫻井くん”。ベランダの柵にだらっと寄りかかり、息を吐きながら「寝たはずが～…」とつぶやくシーンからスタートする。

そこへ“BAKUNE”を着用した“BAKUNE櫻井くん”が登場。エネルギーに溢れる姿は、“疲れ姿の櫻井くん”との対照的な印象を感じさせる。そんな“BAKUNE櫻井くん”は、“疲れ姿の櫻井くん”に対して、「櫻井くん、寝てる時間をちゃんと活かさないと」と語りかけ“BAKUNE”の存在を強調。“疲れ姿の櫻井くん”は「BAKUNE！」と、その存在にはっと気が付く。対照的なふたりの対話を通じて、着て寝るだけで、効率的に疲労回復ができるという製品の魅力を伝えている。

最後は、“BAKUNE”姿で気持ちの良い大きな伸びとともに「よしっ！」と前向きな表情で一歩踏み出す櫻井さんのカットで締めくくられ、“BAKUNE”がもたらすポジティブな変化を印象付けるCMとなっている。

■【撮影現場レポート】寝癖姿の櫻井が登場

暑い日差しが降り注ぐ8月某日の撮影日、ストライプ柄のパジャマ姿でスタジオに登場した櫻井。前髪を下ろし、寝癖がついたラフなスタイルの櫻井が「お願いします！」とスタジオへ入ると、当日の暑さを忘れさせるような爽やかな笑顔での挨拶に、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。

製品説明の際には、リニューアルされた“BAKUNE”の機能に熱心に耳を傾け、深く頷く場面も。昨年のイメージキャラクター就任以来、周囲からの反響が大きいと話し、「（TENTIALのCMに出演するようになってから）『BAKUNE着てます！』と、言われることがとても増えました。BAKUNEを作った人みたいになってしまうので、僕から御礼を言って良いのかわからないのですが（笑）たくさんの方に手に取っていただけてありがたいですね」と笑顔で話し、撮影がスタートした。

一人二役を演じる上で課題となるのが、目線やセリフのタイミング。監督から表情や目線の角度について様々なニュアンスのリクエストが寄せられると「大変だ！ 難しい！」と苦戦しながら試行錯誤する櫻井。しかし何回か撮影を重ねるとすぐにタイミングを掴み、最後には成功したことを噛み締めるような表情で頷いていた。

また、ふたりの全く異なるキャラクターを完全に演じ分けるためにヘアスタイルや表情管理をはじめ、仕草など細かな部分をスタッフと細かく連携を取る場面も。胸にあるロゴを引っ張りながら「BAKUNEで！」と言うシーンでは、毎回違った表情を見せる櫻井の表現力に、監督から「めっちゃいい感じです！」と称賛が上がるシーンもあった。

その後、ベッドシーンでの呼吸のタイミングや、最後の歩くシーンでの「よしっ！」という一言に乗せた細やかな表情など、全ての撮影に対して櫻井は爽やかな笑顔で取り組み、撮影は終了した。

■櫻井翔 インタビュー

