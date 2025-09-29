女優の今田美桜（28）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月26日、本編最終回（第130話）が放送され、平均世帯視聴率は18・1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが29日、分かった。第68話（7月2日）17・8％を0・3ポイント上回り、番組最高を更新。番組初の18％台で有終の美を飾った。物語の舞台となった地元・高知地区は28・5％。ご当地の盛り上がりが数字に表れた。

第62話（6月24日）の31・6％にこそ及ばなかったものの、初回（3月31日）の26・2％を2・3ポイント上回った。

最終回のお昼の再放送オンエア後には、高知県立県民文化ホール（高知市）で「『あんぱん』最終回を見る会」が開催され、登美子役を好演した女優の松嶋菜々子（51）、脚本の中園ミホ氏、チーフ演出の柳川強監督がゲスト登壇。松嶋は「第1回を見る会」に続き、高知を訪れた。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

最終回は、柳井のぶ（今田美桜）の手術が終わり、1週間後。柳井嵩（北村匠海）が駆けつけると、のぶのベッドは「アンパンマン」のぬいぐるみにあふれ…という展開だった。