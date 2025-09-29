「ジゼル・アラン」などの作品で知られる漫画家の笠井スイさんが9月12日に亡くなったことが分かった。28日に公式X（旧ツイッター）で親族が明らかにした。

Xでは「お知らせ」として「笠井スイは9月12日に永眠いたしました。ご報告が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。葬儀は近しい者にて執り行いました」と公表。

「生前、笠井スイを支えてくださいましたファンの皆様、関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。 親族一同」とつづった。

笠井さんは2014年から体調不良のため連載を休載していた。

また、「ジゼル・アラン」を掲載していたKADOKAWA発行の漫画誌「ハルタ」（前Fellows!）も公式Xを更新し、「漫画家の笠井スイさんが、9月12日に逝去されました」と発表。

「ハルタの前身Fellows!で始まった『ジゼル・アラン』は、多くの方に楽しんで、愛していただいた作品です。笠井さんは休載中もずっと続きを描こうとしてくれていました。その思いを知るだけに、本当に残念でなりません」と明かし、「笠井さんが復帰に向けて執筆していた『ジゼル・アラン』の番外編は、完成が間近でした。皆様に読んでいただける形にする予定です。あらためてご案内いたしますので今しばらくお待ち下さい」とした。

「笠井さんのこれまでの作品に深く感謝するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。