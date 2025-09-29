辻ちゃん長女・希空（のあ）、美肩際立つオフショルコーデ披露「大人っぽい」「可愛すぎて二度見」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が28日、自身のTikTokを更新。オフショルダーコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、美肩全開コーデで大人っぽさ溢れる
希空は「どんなわがままでも聞いて」とコメントを添え、AYA a.k.a. PANDAの楽曲「Show Me Love」に合わせたダンス動画を投稿。グレーのオフショルダートップスを着用し、美しい肩のラインを披露している姿が映されている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「可愛すぎて二度見」「肩のラインが美しい」「スタイル抜群」「髪型とコーデがマッチしてる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
