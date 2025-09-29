「着る服ない」→【グローバルワーク】で解決！ 着回し力100点♡「楽ちんサロペ」

忙しい朝、「着る服がない！」と悩んだら【グローバルワーク】の「サロペット」が強い味方になってくれるかも。楽に着られるのに大人っぽく見えて、インナー次第で幅広いシーンに対応できそう。今回はグローバルワークのスタッフさんによるコーデ術とともに、その魅力をご紹介します。毎朝の服選びがぐっと楽になるはず。

単体でも着られるシアーロンTとセットのアイテム

【グローバルワーク】「サロペット＊長袖Tシャツセット」\7,990（税込）

まるでキャミソールとパンツをセットアップで着ているかのような、しゃれ感たっぷりのサロペット。「秋カラーになって再登場」（公式サイトより）した、合わせるだけでコーデが完成するシアーロンTがセットになったアイテムです。スタッフのるんるんさんが「インナーを半袖や袖なしのものに変えて着回せる」とコメントしているように、気温や季節に合わせて長く楽しめるのも魅力です。

深みブラウン × ジャケットできれいめ旬コーデに

こちらはトレンドムードをプラスする、深みのあるブラウン。肌なじみがよく落ち着いた印象に仕上がるから、大人コーデにさっと取り入れやすそうです。ジャケットをさらっと羽織ればきれいめ感が高まり、オンの場面にも。スタッフのりなまるさんは足元に華奢サンダルをチョイスして抜けを作り、ブラウンの重さを和らげ軽やかに着こなしています。

ストライプシャツでオンもオフもOK

シックなブラウンサロペットにストライプシャツをインして、奥行きのあるレイヤードに。ワイドめなシルエットで無理しないおしゃれ感が漂いつつ、スタッフのcossyさん曰く「着心地楽ちん！」というのもうれしいところ。ウエストゴムを隠す作りになっているので「キレイ見え」も期待でき、オフィカジから休日コーデまで幅広く活躍しそうです。

カーディガンを追加して縦ラインを強調

スタッフ・なのはさんが「肩紐で調節が可能」と話すように、好みや身長に合わせて重心を上下できるのも高ポイント。ライトブルーのカーディガンを羽織ることでグレーサロペットの縦ラインが際立ち、スタイルアップ効果も期待できます。なのはさんも「着回し力もバッチリです」と太鼓判を押す通り、合わせるアイテム次第で表情が変わり、長く愛用できそうです。

